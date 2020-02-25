Сильный ветер на территории Агдамского, Тертерского и Бардинского районов нанес ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильный ветер снес крышу здания школы №6 в городе Тертер и нескольких домов в селе Гаджи Гярвянд.

Также ветер вырвал с корнем деревья в Агдамском районе. Похожая ситуация наблюдается и в Бардинском районе.

В настоящее время в связи с нестабильной погодой в большинстве населенных пунктов прекращена подача электричества.