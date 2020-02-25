https://news.day.az/society/1206195.html В Тертере ветер снес крышу здания школы
В Тертере ветер снес крышу здания школы
Сильный ветер на территории Агдамского, Тертерского и Бардинского районов нанес ущерб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильный ветер снес крышу здания школы №6 в городе Тертер и нескольких домов в селе Гаджи Гярвянд.
Также ветер вырвал с корнем деревья в Агдамском районе. Похожая ситуация наблюдается и в Бардинском районе.
В настоящее время в связи с нестабильной погодой в большинстве населенных пунктов прекращена подача электричества.
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