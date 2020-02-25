Заместитель начальника Агсуинского регионального газоэксплуатационного управления (РГЭУ) Эльсевяр Рафиг оглу Исламов сегодня был освобожден от занимаемой должности, передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Он отстранен от должности за злоупотребление служебными полномочиями, за обман гражданина, который хотел работать по контракту и другие деяния.

Отметим, что как замначальника Агсуинского РГЭУ Исламов последнюю неделю осуществлял контроль служебного участка по Гекчайскому району.

ПО "Азеригаз" еще раз заявляет, что во всех структурных подразделениях, в том числе, ответственные лица РГЭУ, должны удовлетворять обращения граждан, стараться своевременно решать возникающие проблемы.

Кроме того, в частности, должностные лица Объединения должны повысить эффективность рабочей атмосферы в руководимых коллективах, уделять внимание выполнению требований законодательства. В противном случае, независимо от должности, в отношении любого лица, допустившего недочеты, будут приняты меры наказания в рамках закона.