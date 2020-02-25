Азербайджанка создала домашний музей, в котором уже более ста экспонатов.

Дом жительницы поселка в Исмаиллинском районе Гюльтакин Мамедовой действительно больше похож на музей, а не на жилое помещение. Экспонаты строго пронумерованы, расставлены, развешаны, разложены по векам, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Гюльтакин Мамедова уже 26 лет работает учителем в местной школе и считает, что привлекать туристов в такие места как Лагич - город ремесленников, нужно именно такими музеями.

"В нашем музее хранятся изделия одного из самых известных медников Лагича - мастера Хамри, изготовленные в начале 19-го века. Есть и национальная одежда, древние ковры ручной работы", - рассказала хозяйка.

Во всех начинаниях Мамедову поддерживает ее муж, который вместе с ней ищет артефакты по всему Азербайджану. В этом поиске супружеская пара находится уже много лет. К примеру, одним из ценных экспонатов является ковер "Омар Хайям", сотканный из шелковой нити.

Кстати, хозяйке музея не раз предлагали продать эксклюзивные ковры, но она отказывается. Мамедова считает, что это наследие необходимо передать будущим поколениям. Более того, по ее мнению, коллекция заслуживает того, чтобы выставляться на международной арене.

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