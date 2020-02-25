Минздрав и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, 23 человека, которые находились на территории Ирана, где зафиксирована вспышка заболевания, с целью обследования помещены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

В ходе предварительной проверки было установлено, что у двух из них была слегка повышенная температура. Серьезных проблем со здоровьем ни у кого из них не обнаружено. Врачебные наблюдения будут продолжаться до истечения срока карантина.

В информации отмечается, что большинство упомянутых людей побывали в Иране.

"Просим граждан страны деликатно отнестись к данному вопросу, и не доверять ложной информации, распространяемой посредством социальных сетей с целью вызвать ажиотаж", - говорится в информации.