В Гяндже 16-летняя девочка скончалась от угарного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Рустамова Ниса Ариф гызы (2004 г.р.) скончалась, отравившись угарным газом в ванной комнате своего дома.

По факту в прокуратуре Гянджи ведется следствие.