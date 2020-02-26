https://news.day.az/society/1206624.html В Гяндже от угарного газа скончался ребенок
В Гяндже от угарного газа скончался ребенок
В Гяндже 16-летняя девочка скончалась от угарного газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Рустамова Ниса Ариф гызы (2004 г.р.) скончалась, отравившись угарным газом в ванной комнате своего дома.
По факту в прокуратуре Гянджи ведется следствие.
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