Управление мусульман Кавказа (УМК) внесло ясность в вопрос приостановления Хаджа в связи с опасностью коронавируса.

Как сообщили АПА в УМК, этого вопроса пока нет на повестке: "Пока со стороны туристических компаний Саудовской Аравии, с которыми мы сотрудничаем, не поступало никакой информации. Очень вероятно, что такое заявление будет относиться к странам, где отмечен коронавирус".

В УМК сказали, что в связи с Хаджем до сих пор поступили обращения от 280 человек. Прием документов начат с 24 января и будет продолжен до конца мая. Квота для совершения Хаджа в этом году составляет 1500 человек. Цена паломничества 4490 долларов, передает Day.Az.

Напомним, Саудовская Аравия объявила о временном приостановлении Умры в связи с опасностью коронавируа.