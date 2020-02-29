https://news.day.az/society/1207455.html В Баку продезинфицировали автобусы - ФОТО
В Баку продезинфицировали автобусы - ФОТО
С целью предупреждения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Баку продолжаются меры по дезинфекции маршрутных автобусов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, специальными лекарственными препаратами продезинфицировано около 100 автобусов, курсирующих в направлении пригородных сел и поселков.
Перевозчикам дано указание об усилении контроля за внешней и внутренней чистотой пассажирских автобусов, а также частой дезинфекции салонов автобусов.
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