С целью предупреждения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Баку продолжаются меры по дезинфекции маршрутных автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, специальными лекарственными препаратами продезинфицировано около 100 автобусов, курсирующих в направлении пригородных сел и поселков.

Перевозчикам дано указание об усилении контроля за внешней и внутренней чистотой пассажирских автобусов, а также частой дезинфекции салонов автобусов.