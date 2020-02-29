С 1 по 7 февраля больше всего студентов в Баку обратились на портале transfer.edu.az о переводе в Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет. Об этом сказала Trend консультант информационного отдела минобразования Гюнай Искендерова, передает Day.Az.

По ее словам, в регионах же обращений о переводе было больше в Гянджинский государственный университет, а среди частных университетов - Азербайджанский институт кооперации и Университет "Одлар Юрду".

Искендерова добавила, что с сегодняшнего дня и до 3 марта студенты должны предоставить документы в то учебное заведение, в которое переведены.

Она напомнила, что перевод студентов осуществляется два раза в год, добавив, что перевод по зимней сессии уже завершился, а по летней сессии будет осуществлен с 15 по 30 июля.

Отметим, что в этом году на 2 266 обращений студентов по переводу в зимней сессии был дан положительный ответ.