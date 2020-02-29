На территории Сабаильского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на улице Мехти Гусейна водитель автомобиля Mercedes Эльхан Багиров не справился с управлением.

В результате машина врезалась в стоявший на обочине ВАЗ-2104, принадлежащий Хунеру Мурадову.

От удара "Жигули" перевернулись, и из поврежденного бензобака начал выливаться бензин.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности инцидента.

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