Завтра в Азербайджане кандидаты, участвующие в конкурсе "Восхождение", будут сдавать экзамен по способностям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники главного экзамена должны за 20 минут ответить на 20 вопросов на проверку абстрактного мышления, и за 2 минуты - на каждый из 18 вопросов по проверке умения работать с цифровой информацией.

На проверку умения работать с вербальной информацией будет представлено 6 текстов и пять вопросов по каждому из них (всего 30 вопросов). На чтение каждого текста и на ответ на каждый вопрос будет выделено по 2 минуты.

Участники, успешно прошедшие этот тур, считаются завершившими онлайн-тур, и впереди их ждет следующий.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.