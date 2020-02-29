Капитан воздушного судна рейса J2-003 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Day.Az сообщили в AZAL.

Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность.

В 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

По предварительной информации рейс задерживается до 12:30.