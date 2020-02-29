В Баку 26-летняя женщина умерла от пневмонии.

Как сообщили АПА в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), ночью в тяжелом состоянии женщина была доставлена каретой скорой помощи в Клиническую городскую больницу №3 на территории Сабунчинского района, передает Day.Az.

"Женщина скончалась через 40 минут после госпитализации. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти послужила двусторонняя бронхопневмония, легочно-сердечная недостаточность и отек легких. В настоящее время тело передано на экспертизу и более точный диагноз будет поставлен примерно через 10 дней", - говорится в сообщении.