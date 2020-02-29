https://news.day.az/society/1207615.html В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев
В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев
Министерство экологии и природных ресурсов с 3 марта даст старт весеннему сезону посадки деревьев.
Об этом сказала пресс-секретарь Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства и представителей общественности будет проведена во второй вторник праздника Новруз - Од чершенбеси на участке автотрассы Баку-Губа, проходящей через Шабранский район.
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