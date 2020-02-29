Народный артист Агахан Салманлы похоронен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, его тело предано земле на кладбище в Ени Сураханы.

В похоронах приняли участие близкие артиста, коллеги по цеху, представители культуры и общественности страны.

Агахан Али оглу Салманлы родился 29 октября 1941 года. В 1978 году он был удостоен звания "Заслуженный артист", в 2005 году - "Народный артист Азербайджанской Республики".