https://news.day.az/society/1207638.html В Баку похоронили Народного артиста Агахана Салманлы - ФОТО
В Баку похоронили Народного артиста Агахана Салманлы - ФОТО
Народный артист Агахан Салманлы похоронен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, его тело предано земле на кладбище в Ени Сураханы.
В похоронах приняли участие близкие артиста, коллеги по цеху, представители культуры и общественности страны.
Агахан Али оглу Салманлы родился 29 октября 1941 года. В 1978 году он был удостоен звания "Заслуженный артист", в 2005 году - "Народный артист Азербайджанской Республики".
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