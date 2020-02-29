https://news.day.az/society/1207647.html В "АЖД" создан штаб в связи с коронавирусом
В "АЖД" создан штаб в связи с коронавирусом
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создало штаб в связи с коронавирусом, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ЗАО.
Штаб создан из руководящих лиц структуры с целью пресечения угрозы, которую может вызвать распространение коронавируса на территории Азербайджана, и обеспечения оперативности принятия профилактических мер.
Кроме того, на Бакинском железнодорожном вокзале функционирует "горячая линия - (012) 499 61 11.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре