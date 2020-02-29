Кабинет министров Азербайджана принял решение об установлении численности штата психологов в общеобразовательных учреждениях, передает Day.Az.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с решением, в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях штат установлен так:

- если число учащихся до 1 тысячи - 1 единица;

- если число учащихся от 1 тысячи до 3 тысяч - 2 единицы;

- если число учащихся больше 3 тысяч - 3 единицы.

В документе говорится, что в частных общеобразовательных учреждениях численность штата психологов устанавливается высшим органом управления этого учебного заведения.