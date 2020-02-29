https://news.day.az/society/1207658.html Установлена численность штатных психологов в школах Азербайджана
Установлена численность штатных психологов в школах Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана принял решение об установлении численности штата психологов в общеобразовательных учреждениях, передает Day.Az.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
В соответствии с решением, в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях штат установлен так:
- если число учащихся до 1 тысячи - 1 единица;
- если число учащихся от 1 тысячи до 3 тысяч - 2 единицы;
- если число учащихся больше 3 тысяч - 3 единицы.
В документе говорится, что в частных общеобразовательных учреждениях численность штата психологов устанавливается высшим органом управления этого учебного заведения.
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