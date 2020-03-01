Сегодня пройдет I этап выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений Баку, Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az, в этот день предусмотрено участие в экзаменах 39966 учащихся.

Сегодня пройдет первый этап выпускного экзамена на базе общего (9-летнего) среднего образования. Начало экзамена - в 11:00. Для проверки знаний и способностей учащихся на экзамене им будет предложено 45 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку. Экзамен продлится 3 часа. Пропуск на экзамен завершается в 10:45.

Для проведения первого этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов в указанных городах и районах выделено 87 зданий.