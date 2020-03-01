Памятник Шаху Исмаилу Хатаи перенесен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Памятник перенесен на территорию между клиникой Лейлы Шихлинской и Центральной больницей нефтяников и находится на улице Юсифа Сафарова.

Отметим, памятник, находящийся на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Мехди Мехдизаде, был воздвигнут в 1993 году.