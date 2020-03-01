https://news.day.az/society/1207713.html В Баку перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи – ФОТО
В Баку перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи – ФОТО
Памятник Шаху Исмаилу Хатаи перенесен.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Памятник перенесен на территорию между клиникой Лейлы Шихлинской и Центральной больницей нефтяников и находится на улице Юсифа Сафарова.
Отметим, памятник, находящийся на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Мехди Мехдизаде, был воздвигнут в 1993 году.
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