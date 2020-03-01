Пенсионер из Азербайджана изготовил четки длиною более 10 метров из двух тысяч бусин. Мужчина рассчитывает теперь попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Четки длиной 10 метров 30 сантиметров Газанфар Наджафов собирал 10 лет.

"Первое время дело шло медленно, но затем я приноровился, и стало получаться быстрее. Сколько я уже четок собрал, не сосчитать", - говорит Газанфар.

По профессии Газанфар - сварщик. В 2004 году получил производственную травму - потерял левый глаз, пришлось уйти на пенсию.

"Без работы я сидеть не мог. Как-то ко мне пришел друг и подарил четки. В детстве у меня уже были одни. Мне нравилось играться с ними, их форма и внешний вид. Я подумал, почему бы мне самому не собрать четки", - вспоминает мастер.

Поначалу он мастерил небольшие четки из 11, 33 и 99 бусин - это священные в исламе числа. Материал для четок Газанфар использует самый разный - фарфор, янтарь, эбонит, дерево. Экспериментирует мастер и с формой.

"Пробовал делать бусины разного диаметра, сочетать контрастные цвета. Потом захотелось сделать длинные четки и так понравилось, что остановиться не могу", - говорит Газанфар.

Бусины разных цветов и размеров нанизаны на самую прочную шелковую нить. Умение делать четки Наджафов считает бесценным даром, но не хочет, чтобы годы работы прошли бесследно. Мастер надеется, что его 10-метровые четки окажутся в Книге рекордов Гиннесса.

"Для меня радость просто делать четки, но если меня отметят в книге рекордов Гиннесса, это будет вообще замечательно", - признался мастер.

Последний рекорд - четки длиной 90 метров - принадлежит швейцарцам. Но их одновременно собирали 100 человек.