На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в направлении метро "Кероглу" наблюдается затор из-за случившегося ДТП.