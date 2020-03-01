https://news.day.az/society/1207726.html ДТП на крупном проспекте в Баку, возникла пробка
ДТП на крупном проспекте в Баку, возникла пробка
На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, в направлении метро "Кероглу" наблюдается затор из-за случившегося ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре