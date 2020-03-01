Состояние пациентов в Азербайджане, у которых обнаружен коронавирус, не ухудшилось.

Об этом Modern.az сказала пресс-секретарь Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева, передает Day.Az.

Она отметила, что в настоящее время состояние больных стабильное.

По ее словам, новых заразившихся коронавирусом нет.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в Азербайджане у гражданина России, 1997 года рождения, прибывшего из Ирана.

Два других случая зафиксированы у граждан Азербайджана.

Один из заразившихся - гражданин Азербайджана (дата рождения 17.06.1973). До размещения в больницу он один день находился в Тегеране и 3 дня в Тебризе.

Другой заразившийся - гражданин Азербайджана (дата рождения 29.04.1998) - поступил в больницу 26 февраля. Он приехал в Азербайджан из Гума.