В Сумгайыте сгорел пассажирский автобус

В Сумгайыте сгорели воспламеняющиеся детали пассажирского автобуса марки "Mitsubishi".

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, были защищены от возгорания проходящие вдоль дороги коммунальные линии.

Огонь был потушен подразделениями противопожарной службы.