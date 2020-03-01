https://news.day.az/society/1207741.html В Сумгайыте сгорел пассажирский автобус
В Сумгайыте сгорел пассажирский автобус
В Сумгайыте сгорел пассажирский автобус
В Сумгайыте сгорели воспламеняющиеся детали пассажирского автобуса марки "Mitsubishi".
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, были защищены от возгорания проходящие вдоль дороги коммунальные линии.
Огонь был потушен подразделениями противопожарной службы.
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