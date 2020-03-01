В Исполнительную власть города Баку поступали различные обращения в связи с тем, что памятник Шаху Исмаилу Хатаи располагался посреди двух магистралей, что делало его труднодоступным для посещения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в связи с этим памятник выдающемуся государственному деятелю, полководцу, философу и поэту Шаху Исмаилу Хатаи был перенесен в более подходящее место для посещения и проведения различных мероприятий, беспрепятственного движения транспортных средств и отдыха граждан.

Было отмечено, что перед памятником заложены клумбы цветов, за которыми будут ухаживать круглый год: "Все это позволит представить на новом уровне памятник выдающейся исторической личности".

Кроме того, перенос памятника Хатаи сделает возможным соединение ул. Низами с ул. Сабита Оруджева, а ул.Мехти Мехдизаде соединится с ул. 28 Мая. Это уменьшит транспортную нагрузку и, в свою очередь, разгрузит территорию прилегающих улиц".