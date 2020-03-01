Четверо иностранных гражданина, прибывших в Азербайджан из Ирана, доставлены в Клинический медицинский центр № 1 в связи с подозрением на коронавирус.

Как сообщили Trend в Центре, 3 - это граждане Чехии и один Италии: "Вечером 29 февраля эти лица почувствовали себя плохо в отеле и были доставлены в Центр на машине скорой помощи. После осмотра их перевели в больницу Гобустана на карантин. На данный момент двое граждан Азербайджана находятся на карантине в Клиническом медицинском центре №2. Их состояние нормальное, никаких изменений", передает Day.Az.