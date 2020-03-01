В частном доме в Наримановском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, пожар, начавшийся примерно в 14.20 в одном из частных домов по улице И. Хидаятзаде, перекинулся на два других дома.

В 14:30 на место инцидента прибыли пожарные расчеты. Проводятся меры по тушению пожара.