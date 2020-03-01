https://news.day.az/society/1207775.html Сильный пожар в Баку - ФОТО
Сильный пожар в Баку - ФОТО
В частном доме в Наримановском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az, пожар, начавшийся примерно в 14.20 в одном из частных домов по улице И. Хидаятзаде, перекинулся на два других дома.
В 14:30 на место инцидента прибыли пожарные расчеты. Проводятся меры по тушению пожара.
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