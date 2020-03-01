https://news.day.az/society/1207779.html В Исмаиллы "Mercedes" врезался в дерево, есть погибший
В Исмаиллы "Mercedes" врезался в дерево, есть погибший
В Исмаиллинском районе произошла авария со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, ДТП произошло в селе Гушенджя.
Житель села Алиев Эйсан Немят оглы, 1977-го года рождения, потерял управление легковым автомобилем марки "Mercedes" и врезался в дерево и газовую трубу.
В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.
Получивший различные телесные травмы Халафов Сабухи Забит оглы, 1982 года рождения, госпитализирован в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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