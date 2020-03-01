В Исмаиллинском районе произошла авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, ДТП произошло в селе Гушенджя.

Житель села Алиев Эйсан Немят оглы, 1977-го года рождения, потерял управление легковым автомобилем марки "Mercedes" и врезался в дерево и газовую трубу.

В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

Получивший различные телесные травмы Халафов Сабухи Забит оглы, 1982 года рождения, госпитализирован в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование. 