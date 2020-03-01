В деревне Гушендже Исмаиллинского района в частном доме произошел взрыв. Трое находившихся в нем человек получили серьезные ожоги.

Как передает Day.Az, во время инцидента пострадали владелец дома, 71-летний Османлы Али Ахлиман оглу, его супруга 63-летняя Османлы Рахима Сахиб гызы и 25-летний Османлы Тахир Али оглу. Пострадавшие сначала были доставлены в центральную клиническую больницу Исмаиллинского района, однако из-за критического состояния пожилые муж с женой были перевезены в столичную больницу.

Дом в результате взрыва стал непригодным для жилья.

По факту проводится расследование.