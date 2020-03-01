Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провёл второй тур выпускных экзаменов для 39 966 учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана и Нахчыванской АР, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Для проведения первого этапа выпускных экзаменов для учащихся девятых классов было выделено 87 общих и 258 непосредственных руководителей экзаменов, 3145 наблюдателей, 268 сотрудников, организующих выпуск, и 87 представителей зданий.

Для управления экзаменационного процесса в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены и тщательно наблюдалось за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

На экзамене, с целью проверки знаний и навыков учащихся, было представлено 45 заданий по языку обучения, математике и иностранным языкам.

Обработка протоколов экзаменов и ответных карточек начнётся со второго марта. Письменные работы (ответы на задания открытого типа) будут проверяться маркерами за компьютером в экспертных (инспекционных) залах, в закрытых условиях, отвечающими соответствующим требованиям безопасности в ГЭЦ и его региональных подразделениях. Программное обеспечение для проверки письменных работ подготовлено специалистами Государственного экзаменационного центра.

Каждая письменная работа сначала "сканируется" и оценивается двумя маркерами (в случае разницы между оценками на маркеры эта работа отправляется программой на 3-й маркер). Во время проверки на мониторе компьютера маркера информации об авторе письменных работ (имя, фамилия, отчество, код ученика, адрес и т.д.) не предоставляется. На мониторе отображается только письменная работа, соответствующие поля для ввода критериев и место для оценки работы записи.

Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на экзамене, требует длительного времени, результаты должны быть объявлены до проведения второго этапа экзамена.