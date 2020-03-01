В связи с временным закрытием границы между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой 29 февраля принимаются соответствующие меры для обеспечения возвращения граждан Азербайджана, в настоящее время находящихся в Иране.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, с этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора будет обеспечено возвращение граждан в страну.

Граждане, желающие вернуться из Ирана в Азербайджан, должны зарегистрироваться в посольстве нашей страны в Тегеране и Генеральном консульстве в Тебризе.

Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана, будут помещены на карантин с целью проведения надлежащей проверки. По данным Всемирной организации здравоохранения, карантин для выявления коронавирусной инфекции составляет 14-29 дней.

Все граждане должны соблюдать требования карантинного режима для предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджанской Республики.

Адрес посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран:

г. Тегеран, Нейистан 3, ул. Растована, 16

Телефон:

(+98 910) 559 56 10 (+9821) 22 55 82 99 (+9821) 22 55 42 55

Адрес Генерального Консульства Азербайджанской Республики в Тебризе:

г.Тебриз, Велиаср, ул. Ариф, 9

Телефон:

(+98 902) 095 13 83

(+98413) 333 48 02/04