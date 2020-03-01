В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомобильном шоссе Баку-Газах, у села Падар.

По сообщению, автомобиль марки Toyota (госномер 90-AA-047) потерял управление и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия погибли Матлаб Юсифов 1983 г.р, Гусейнов Айхан Тахир оглу 2007 г.р., его отец Гусейнов Тахир Сабухи оглу 1983 г.р. и еще три человека получили травмы.

Пострадавшие, являющиеся членами одной семьи, доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Выясняются обстоятельства ДТП.