https://news.day.az/society/1207832.html В Гаджигабуле семья попала в ДТП - двое погибших, ранены четверо
В Гаджигабуле семья попала в ДТП - двое погибших, ранены четверо
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомобильном шоссе Баку-Газах, у села Падар.
По сообщению, автомобиль марки Toyota (госномер 90-AA-047) потерял управление и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия погибли Матлаб Юсифов 1983 г.р, Гусейнов Айхан Тахир оглу 2007 г.р., его отец Гусейнов Тахир Сабухи оглу 1983 г.р. и еще три человека получили травмы.
Пострадавшие, являющиеся членами одной семьи, доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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