Кабмин Азербайджана принял решение о выделении Резервному фонду 10 миллионов манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для приобретения лекарственных средств и медицинских принадлежностей.

Соответствующе решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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