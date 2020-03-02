https://news.day.az/society/1207906.html Азербайджан выделил миллионы на медицинские принадлежности
Азербайджан выделил миллионы на медицинские принадлежности
Кабмин Азербайджана принял решение о выделении Резервному фонду 10 миллионов манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для приобретения лекарственных средств и медицинских принадлежностей.
Соответствующе решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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