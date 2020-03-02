На ранее освобожденной от застроек части территории, именуемой "Советской", завершены работы по благоустройству.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на отчетном заседании, посвященном итогам 2019 года и предстоящим задачам по Ясамальскому району, сказал глава Исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов.

Э.Гасанов отметил, что решениями Кабинета министров №51 от 16 февраля 2018 года и №572 от 29 декабря 2018, согласно генеральному плану города Баку, с целью проведения коммуникационных линий государственного значения для выкупа для государственных нужд были определены всего 2010 жилых и нежилых объекта, из них на территории между улицами Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева - 1130, на территории между проспектом Наримана Нариманова, улицами Исмаилбека Гутгашынлы, Башира Сафароглу и Мирзага Алиева - 880: "В связи с исполнением указанных решений с мая 2018 года до сегодняшнего дня для государственных нужд был обеспечен выкуп 1964 объектов, где проживали 2002 семьи".