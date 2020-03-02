В Баку завершены работы по благоустройству на части «Советской»
На ранее освобожденной от застроек части территории, именуемой "Советской", завершены работы по благоустройству.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на отчетном заседании, посвященном итогам 2019 года и предстоящим задачам по Ясамальскому району, сказал глава Исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов.
Э.Гасанов отметил, что решениями Кабинета министров №51 от 16 февраля 2018 года и №572 от 29 декабря 2018, согласно генеральному плану города Баку, с целью проведения коммуникационных линий государственного значения для выкупа для государственных нужд были определены всего 2010 жилых и нежилых объекта, из них на территории между улицами Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева - 1130, на территории между проспектом Наримана Нариманова, улицами Исмаилбека Гутгашынлы, Башира Сафароглу и Мирзага Алиева - 880: "В связи с исполнением указанных решений с мая 2018 года до сегодняшнего дня для государственных нужд был обеспечен выкуп 1964 объектов, где проживали 2002 семьи".
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