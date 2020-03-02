https://news.day.az/society/1207937.html Летевший в Дубай самолет AZAL вернулся в аэропорт
Летевший в Дубай самолет AZAL вернулся в аэропорт
Капитан воздушного судна рейса J2-011 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевший из Баку в Дубай в 10:12 по местному времени, принял решение развернуться и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Об этом Day.Az сообщили в AZAL.
Внеплановая посадка самолета была вызвана техническими причинами.
В 10:44 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту.
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