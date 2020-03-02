Капитан воздушного судна рейса J2-011 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевший из Баку в Дубай в 10:12 по местному времени, принял решение развернуться и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Day.Az сообщили в AZAL.

Внеплановая посадка самолета была вызвана техническими причинами.

В 10:44 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту.