Sun - первая марка гигиенической бумаги в Азербайджане, в феврале реализовала один из своих традиционных социальных проектов "Школьник" в средних учебных заведениях города Баку и Хырдалан.

Представители марки Sun и врачи встретились с 2000 учениками начальных классов в 16 школах, рассказали детям о личной гигиене и ее важности с самого раннего возраста.

Тренинг, который начался с демонстрации информативного мультфильма, продолжился речью доктора.

В повседневной жизни мы часто находимся в общественном транспорте и в других общественных местах, живём в контакте с домашними и дикими животными, и даже в своих квартирах подвержены риску воздействия микробов, вирусов и инфекций.

"У детей очень высока вероятность контакта с микробами, потому что они ведут активный образ жизни", - сказала доктор, которая также отметила важность мытья рук с мылом и обязательной сушкой рук салфетками.

Она также подчеркнула необходимость использования антибактериальных средств, особенно влажных салфеток, если нет возможности часто мыть руки.

Цель проекта - привить детям основные навыки личной гигиены с раннего возраста, проинформировать ещё раз родителей о возможных бактериальных опасностях окружающего мира и воспитать поколение, которое будет придавать важное значение здоровью.

Интерактивное занятие продолжилось сеансом вопросов и ответов, на котором врач ответила на многочисленные вопросы детей. Потом со школьниками были проведены развлекательные игры по пройденному и каждому ребенку были вручены подарки.

В каждой школе, где проходила встреча, был объявлен конкурс на тему "Личная гигиена". Конкурс продлится один месяц и будет включать в себя художественное искусство, поэзию, рассказы и другие образцы творчества о личной гигиене.

Победитель лучшей конкурсной работы от каждой школы будет награжден ценным подарком от марки Sun.

Будучи неотъемлемой частью нашей жизни на протяжении более 20 лет, марка Sun продолжит свои социальные проекты под девизом здорового будущего "Gələcək sağlam olSUN".



