Продолжаются ремонтно-строительные работы на участке Халдан-Шеки протяженностью 46 км автомагистрали М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии (протяженность 164 км), передает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Участок дороги реконструируется в соответствии со второй технической категорией. Общая ширина дороги - 15 метров, при ширине проезжей части по 3,75 метра по каждому направлению.

На дороге завершается строительство трех автомобильных мостов - на 1,8 километре через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай.

Протяженность мостов 67, 76 и 61 метр соответственно.

Кроме того, здесь будут построены 32 автобусные остановки.

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии также осуществляется реконструкция 12-километровой дороги республиканского значения, ответвляющейся с 46-го километра в направлении города Шеки.

Ширина двухполосной дороги - 12 метров. Аналогичные работы проводятся и на этой дороге. Здесь завершается строительство пяти автомобильных мостов.

Мосты построены на 0,4 километре дороги через реку Эйричай, 1,4 км - через реку Кунжутчай, 4,6 км - через канал реки Сары Гобу и 5,2 км - через реку Гарасу. Протяженность двух- и трехпролетных мостов 49,61 и 76 метров соответственно.

Работы планируется завершить до конца этого года.

Дорога Халдан-Шеки пролегает через два административных района и соединяет несколько населенных пунктов.

Напомним, что в прошлом году был капитально реконструирован и сдан в эксплуатацию 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай вышеуказанной автомагистрали.