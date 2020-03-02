Самым обсуждаемым в последние дни вопросом в Азербайджане является вероятность закрытия школ в связи с угрозой коронавируса, но никаких решений в данном направлении не принято.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что если будет принято какое-то решение об этом, то СМИ будут проинформированы.

"Минобразования получило инструкции для принятия соответствующих мер, в рамках которых ограничиваются массовые мероприятия в школах и создан круглосуточно работающий штаб", - отметил Валехов.

Представитель ведомства добавил, что ситуация в связи с коронавирусной инфекцией с первого дня держится под контролем, до сегодняшнего дня в сотнях школ проведены и проводятся дезинфекционные работы.