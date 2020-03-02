В этом году из "нулевок" в первые классы общеобразовательных школ Азербайджана автоматически будут приняты более 105 тысяч детей в возрасте пяти лет.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал консультант отдела по координации работы с местными органами управления образования минобразования Эльчин Керимов, сообщает в понедельник Day.Az.

По его словам, из них 6,8 процента детей обучаются в подготовительных группах на других языках: "Всего 7 200 детей обучаются в секторах с другим языком преподавания, из них 3 500 человек приходятся на долю Баку, остальные - на долю регионов".

Керимов отметил, что в настоящее время в стране функционируют до 50 комиссий по собеседованию для приема в первый класс детей, обучающихся в секторах с другим языком преподавания, которые завершат свою работу 3 марта.