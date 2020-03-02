https://news.day.az/society/1207993.html Бактрансагентство создало штаб для борьбы с коронавирусом
Бактрансагентство создало штаб для борьбы с коронавирусом
В Бакинском транспортном агентстве (БТА) создан штаб для предотвращения угрозы коронавируса (Covid-19), осуществления в связи неотложных и профилактических мероприятий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство.
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