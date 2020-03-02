На территории республики продолжается наблюдаться нестабильная погода, сильный северо-западный ветер, местами осадки, на горных территориях снег, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что на 12:00 второго марта порывы ветра в Маштаге достигали 38, в Баку - 30, в Нефтчале - 20, на острове Чилов - 27, в Сумгайыте, Балакене - 25, Пираллахы и Нефтяных камнях - 26 метров в секунду. Высота волн в открытом море достигала шести метров.

Количество осадков, выпавших в Лянкяране, составило 29, в Астаре - 28, Зардабе и Имишли - 13, Бейлагане - 12, Ярдымлы и Лерике - 9, в Баку и на Абшеронском полуострове - два миллиметра.

Толщина снежного покрова в Лерике составила 18, в Грызе - 17, в Сарыбаше - 12, в Ярдымлы - восемь, Хыналыге - четыре сантиметра.

Минимальная температура воздуха в горных районах снизилась до -3, на высокогорных территориях до - восьми градусов.

Ожидается, что наблюдаемая на территории республики нестабильная погода продолжится до третьего марта, в ночь со второго на третье марта северо-западный ветер станет умеренней. Днем третьего марта в основном без осадков, ветер южный умеренный.