В Азербайджане, как в других, так и в религиозной сфере, существует стабильность.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.

Гурбанлы отметил, что Азербайджан признан образцовой страной в мире за толерантность и ценности мультикультурализма: "В Азербайджане между различными конфессиями и религиозными течениями нет никаких противостояний, несмотря на то, что мы наблюдаем столкновения между религиозными течениями и направлениями в ряде стран, и видим, как радикальные, экстремистские группы, прикрывающиеся религией, используют ее для достижения своих целей в этих странах. В Азербайджане же царит стабильность В то же время в Азербайджане созданы все условия для свободной деятельности всех религиозных конфессий, между мусульманами, христианами и евреями существует полная гармония. Представители христианства и иудаизма, а также приезжающие в Азербайджан из мусульманских стран, высоко оценивают эту стабильность в Азербайджане".

Глава комитета напомнил, что в прошлом году в Азербайджане прошел второй большой саммит лидеров мировых религий, в котором участвовали известные религиозные лидеры мира: "Во всех выступлениях на саммите религиозная ситуация в Азербайджане была высоко оценена. Это результат успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой ценности толерантности и мультикультурализма Азербайджана пропагандируются в мировом масштабе".

Что касается существования для Азербайджана угроз под покровом религии, то глава комитета отметил, что попытки политизации и злоупотребления религией были и есть, но они решительно пресекаются: "Азербайджанское общество, азербайджанский народ привержен своей религии, и выступает против того, чтобы религия использовалась в такой форме. Наши религиозные деятели, в том числе, те, кто работает в мечетях, церквях, синагогах, пресекают политизацию религии. В Азербайджане пресекаются, и будут пресекаться попытки злоупотребления религией".

Мубариз Гурбанлы высказался и по поводу кладбищ: "Что касается управления кладбищами, то по новым правилам они находятся в ведении муниципалитетов. В этом деле комитет выполняет лишь функцию реестра".

По его словам, также в силе остаются рекомендации комитета в связи с траурными церемониями: "Это выбор семьи. Рекомендации даны и со стороны Управления мусульман Кавказа, и со стороны комитета, но граждане свободны в своем выборе. Эти рекомендации уже имеют положительное влияние, так как сегодня в Азербайджане траурные мероприятия завершаются поминальной церемонией на третий со дня похорон".

В заключение Гурбанлы добавил, что случаев участия граждан Азербайджана в зарубежных экстремистских вооруженных группировках практически не бывает: "Здесь особо следует отметить работу правоохранительных органов. Проводимые совместно с ними профилактические меры положили конец случаям участия граждан Азербайджана в экстремистских группах за рубежом".