Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики серьезно проверяет и оперативно реагирует на сообщения СМИ и обращения граждан, связанные с угрозой коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az.

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