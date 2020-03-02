https://news.day.az/society/1208042.html Оперативный штаб при Кабинете министров распространил сообщение
Оперативный штаб при Кабинете министров распространил сообщение
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики серьезно проверяет и оперативно реагирует на сообщения СМИ и обращения граждан, связанные с угрозой коронавируса.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az.
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