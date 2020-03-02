В этот период всегда наблюдались сезонные заболевания, и это в определенном смысле влияло на посещаемость учащихся. Теперь вдобавок возникла ситуация с коронавирусом, что также в определенной степени повлияло на посещаемость школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель руководителя Аппарата министерства образования Фарзали Гадиров.

По его словам, минобразования распорядилось не принуждать учащихся с определенными симптомами посещать уроки.

"Мы дали поручение, чтобы такие ученики не принуждались посещать уроки. Они должны лечиться в амбулаторных условиях, в обязательном порядке учитывается необходимость определенной изоляции таких детей от коллектива", - сказал Гадиров.

Отметив, что приостановка обучения в общеобразовательных школах находится в рамках полномочий министерства, Гадиров добавил, что информация об эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях собирается ежедневно и направляется в оперативный штаб при Кабинете министров.

По словам замглавы Аппарата, поручено усилить контроль над обеспечением медпунктов школ соответствующими принадлежностями, чтобы при необходимости можно было их использовать. Во всех учебных заведениях усилены дезинфекционные и гигиенические меры. Поручено немедленно направлять на амбулаторное лечение учащихся, у которых наблюдаются симптомы гриппа и простуды.