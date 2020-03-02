В потоке ежедневных дел и проблем мы иногда забываем о такой важной проблеме, как забота о здоровье. Основным фактором здоровья является иммунитет.

Что же подрывает наше здоровье? Плохая экологическая обстановка, переедание, огромное количество бактерий и вирусов, несбалансированный рацион питания, трапезы поздно вечером или ночью, плохое качество продуктов. Алкоголь, курение, приём наркотиков, антибиотиков, пассивный образ жизни, стрессы, переутомление, физические и эмоциональные перегрузки также ослабляют наш иммунитет.

Основные признаки снижения иммунитета. Повышенная утомляемость, трудности с концентрацией внимания, сонливость, слабость, ломота в мышцах, сухость и шелушение кожи, частые простуды, герпес, развитие хронических заболеваний. Раздражительность и нервозность также являются признаками ослабления иммунитета, так как наша психическая стабильность во многом зависит от нашего физического здоровья.

Чем мы можем помочь своему иммунитету? Лекарства, настойки трав, витамины могут укрепить иммунитет при правильном применении, но никогда не заменят элементарные вещи, которые мы должны сделать сами. Мы должны помнить, что самое лучшее лечение - это профилактика, а профилактика - это прежде всего укрепление иммунитета.

Как укрепить иммунитет? Укрепление иммунитета - это не разовая процедура, а системный, комплексный подход, требующий внимания и времени. Прежде всего, нужно следить за питанием. Правильное питание - это сбалансированная минералами, витаминами, растительными и животными жирами пища в вареном виде. Так же важно соблюдать режим и длительность сна, режим питания и не переедать. Переедание ведет к накоплению шлаков в организме и сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, что ведет к ослаблению иммунитета. Активный образ жизни - это одна из основных составляющих хорошего здоровья. Бег, плавание, утренняя зарядка, аэробика, прекрасно укрепляют иммунитет.

Прием витаминов и минералов в дополнение к сбалансированной пище, так же дает положительный результат, так как в сложившейся экологической ситуации в натуральных продуктах не хватает всех необходимых организму веществ. Ведь зачастую ослабленный иммунитет - это следствие нехватки витаминов и минеральных веществ в организме. Использование народных рецептов для укрепления иммунитета на основе трав, ягод, орехов так же дает хорошие результаты.

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