https://news.day.az/society/1208090.html Решением Кабмина в Азербайджане на неделю останавливаются занятия во всех учебных заведениях - Официально
Решением Кабмина в Азербайджане на неделю останавливаются занятия во всех учебных заведениях - Официально
Решением Кабинета министров в Азербайджане с 3 по 9 марта останавливаются занятия во всех учебных заведениях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб при Кабмине.
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