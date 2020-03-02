В Центрах "Службы ASAN" проведены дезинфекционные работы, сказал Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев, передает Day.Az.

По его словам, эти работы проводятся в нерабочие часы центров.

"Меры по предупреждению распространения острых респираторно-вирусных инфекций в Центрах "Службы ASAN" продолжаются. Так, в Центрах была проведена дезинфекция, во время которой использовались специальные лекарственные растворы".