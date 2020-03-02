Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты пробных экзаменов, проведенных 16 февраля по второму туру приемных экзаменов в вузы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, с результатами и графическими изображениями вопросника можно ознакомиться на сайте Центра. Результаты также можно узнать, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.

Из 15 104 абитуриентов, которые прошли регистрацию для участия в экзаменах, 76 не явились на экзамен.