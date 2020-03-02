ЗАО "Бакинский метрополитен" с 21-го февраля проводит противоэпидемические, профилактические и дезинфекционные мероприятия во всех вагонах и объектах с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО, в соответствии с планом мероприятий в электрическом депо "Нариманов" завершена дезинфекция вагонов. Также проведена дезинфекция в столовой депо. Обеспечивается общественный контроль над проводимыми работами. За ходом очередных работ следили доверенный врач отдела охраны здоровья и социального обеспечения Азербайджанской конфедерации профсоюзов Сохраб Мансуров, а также представитель Профсоюза работников метрополитена и технический инспектор труда, врач-специалист Эмин Кебирлински. Они высоко оценили проводимую работу.

С 26-го февраля профилактические и дезинфекционные мероприятия проводятся и на станциях. При этом особое внимание уделяется поверхностям, к которым больше всего прикасаются пассажиры. Дезинфицируются двери, окна, лестницы, переходы, вестибюли, перила эскалаторов, платформы. Эти работы повторяются в течение дня по несколько раз.

В ходе дезинфекционных работ используется средство ProGreen DEZ-8 широкого спектра. Этот препарат убивает все микробы, бактерии, вирусы, грибки, туберкулезные палочки, а также предназначен для обработки крови, мокроты.

В связи с вопросами по регулярным мерам, проводимым ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с коронавирусом, для общественности действует горячая линия по телефонам 964 и (012) 4900000. Учитывая значимость вопроса, для установления телефонной связи с метрополитеном по другим вопросам открыта горячая линия (012) 490 01 01.