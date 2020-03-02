https://news.day.az/society/1208149.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гаджигабуле произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в 17:33 по местному времени в 35 км к северо-западу от станции Алибайрамлы на территории Гаджигабула произошло землетрясение магнитудой в 3,2 балла.
Эпицентр находился на глубине 3 км. Подземные толчки не ощущались.
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