В Гаджигабуле произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в 17:33 по местному времени в 35 км к северо-западу от станции Алибайрамлы на территории Гаджигабула произошло землетрясение магнитудой в 3,2 балла.

Эпицентр находился на глубине 3 км. Подземные толчки не ощущались.