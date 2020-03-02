https://news.day.az/society/1208178.html Сильный пожар в Баку, к тушению привлекли 11 бригад - ФОТО
Сильный пожар в Баку, к тушению привлекли 11 бригад - ФОТО
В Центре Baku Oil Service на Сальянском шоссе в Сабаильском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены 11 единиц техники и живая сила МЧС.
Пожарным удалось предотвратить пожар.
Отметим, что в результате пожара воспламеняющиеся конструкции на первом и втором этажах здания пришли в негодное состояние.
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