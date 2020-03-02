В Центре Baku Oil Service на Сальянском шоссе в Сабаильском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены 11 единиц техники и живая сила МЧС.

Пожарным удалось предотвратить пожар.

Отметим, что в результате пожара воспламеняющиеся конструкции на первом и втором этажах здания пришли в негодное состояние.