Запланированный на 9 марта 2020 года выпускной экзамен учащихся 9-х классов отложен.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в целях предотвращения опасности, которая может возникнуть на территории Азербайджана из-за коронавирусной инфекции (COVID-19), для предотвращения случаев заражения, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий в этой сфере, перенесен экзамен, запланированный на указанную дату, передает Day.Az.

Отметим, что экзамен должен был пройти в городах Гянджа, Лянкяран, Шеки, Сумгайыт, в Абшеронском, Агдамском, Агстафинском, Агсуинском, Бардинском, Билясуварском, Гёйгёльском, Имишлинском, Кюрдамирском, Лерикском, Огузском, Газахском, Габалинском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шабранском, Шамахинском, Тертерском, Товузском, Хачмазском, Евлахском, Зардабском районах.

Дата экзамена будет объявлена за неделю до дня его проведения.